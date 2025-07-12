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Краснодар — ЦСКА. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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«Краснодар» объявил о переходе футболиста «Нанта» перед матчем за Суперкубок России

«Краснодар» объявил о переходе футболиста «Нанта» перед матчем за Суперкубок России
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Бразильский полузащитник Дуглас Аугусто перешёл в «Краснодар», сообщила пресс-служба клуба.

28-летний Аугусто подписал с «быками» трёхлетний контракт. Футболист будет выступать за чёрно-зелёных под 66-м номером. Ранее L'Équipe сообщал, что российский клуб заплатит за Аугусто за € 6,5 млн.

Полузащитник выступал в составе французского «Нанта» с лета 2023 года. В минувшем сезоне Аугусто принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Сегодня, 12 июля, «Краснодар» сыграет в матче за Суперкубок России против ЦСКА. Игра пройдёт в Казани и начнётся в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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