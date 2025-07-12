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РПЛ утвердила регламент сезона с участием «Оренбурга» ещё до исключения «Торпедо»

РПЛ утвердила регламент сезона с участием «Оренбурга» ещё до исключения «Торпедо»
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РПЛ утвердила регламент розыгрыша чемпионата России сезона-2025/2026 с «Оренбургом» в составе ещё до официального исключения московского «Торпедо» из элитного дивизиона, сообщил телеграм-канал «Мутко против».

Фото: Телеграм-канал «Мутко против»

11 июля стало официально известно, что бюро исполкома РФС выбрало «Оренбург» в качестве 16-го участника РПЛ вместо исключённого из лиги «Торпедо».

«На сайте РПЛ вчера вечером был опубликован регламент от 9 числа, но уже с «Оренбургом» в составе.

Хотел бы напомнить, что 9 числа ещё даже не было исключено «Торпедо» из РПЛ.

В Лиге же сообщили, что это техническая ошибка: в шапке документа просто не указали, что этот регламент принимает правки от 11 июля. Сейчас её уже исправили и на сайте поменяли документ», — говорится в сообщении.

Первую игру «газовики» проведут на своём поле с ЦСКА 21 июля.

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