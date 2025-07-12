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Краснодар — ЦСКА. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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Краснодар — ЦСКА: стартовые составы команд на матч за Суперкубок России 2025

«Краснодар» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч за Суперкубок России — 2025
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В субботу, 12 июля, состоится матч за Суперкубок России — 2025, в котором встретятся «Краснодар» и ПФК ЦСКА. Игра за трофей состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Черников, Кривцов, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Дивеев, Гайич, Глебов, Кисляк, Обляков, Круговой, Шуманский, Мусаев.

«Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА. Однако армейцам удалось выиграть Фонбет Кубок России, за счёт чего они также получили путёвку в Суперкубок.

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