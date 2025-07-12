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Игрок «Челси» Гюсто объяснил разницу в игре команды при Мареске и Почеттино

Игрок «Челси» Гюсто объяснил разницу в игре команды при Мареске и Почеттино
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Защитник «Челси» Мало Гюсто рассказал, чем игра «синих» при нынешнем главном тренере Энцо Мареске отличается от их выступлений при Маурисио Почеттино, возглавлявшем команду в сезоне-2023/2024.

«Конечно, есть отличия по сравнению с минувшим сезоном с точки зрения деталей и способов нашей игры. Я бы сказал, что стало гораздо больше тактики. Он [Мареска] отличный тренер, поэтому мы в финале [клубного чемпионата мира] — это его заслуга», — приводит слова Гюсто Goal.

Мареска сменил Почеттино на посту главного тренера лондонского клуба. В прошедшем сезоне «Челси» набрал 69 очков и занял четвёртое место. В сезоне-2023/2024 «синие» при Почеттино заработали 63 очка и расположились на шестой строчке.

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