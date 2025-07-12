Бубнов выставил оценки игрокам «ПСЖ» за полуфинал клубного ЧМ с «Реалом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» выставил оценки футболистам «ПСЖ» за матч 1/2 финала клубного чемпионата мира — 2025, в котором парижане одержали победу над «Реалом» со счётом 4:0. Экс-футболист оценил выступления участников встречи по пятибалльной системе на основе технико-тактических действий.

Так, наивысшую оценку 5++ в команде получил испанский полузащитник Фабиан Руис, у которого 102 технико-тактических действия и 8% брака. Игра португальца Витиньи была оценена на 5+, а вингера Дезире Дуэ — на 4. Все остальные футболисты французского клуба получили оценку 5.

Фото: «Коммент.Шоу»

«ПСЖ» вышел в финал клубного чемпионата мира, где встретится с английским «Челси». Игра запланирована на воскресенье, 13 июля.