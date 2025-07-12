Эдуард Мор: «Краснодар» с Кордобой и без — это две разные команды

Бывший футболист Эдуард Мор высказался о колумбийском нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе, а также отметил влияние форварда на игру команды.

«Это боец, который играет от первой до последней минуты, который очень не любит, чтобы его меняли. И мы видели, что, когда он после сборной приезжал, буквально через день‑два он уже просил тренера ставить его в стартовый состав на важные матчи, играл там практически с самолёта и действовал очень самоотверженно.

При развитии атак «Краснодара» он приносит огромную пользу. Плюс к этому он ещё участвует в прессинге, что, естественно, очень не любят делать центральные нападающие. С ним и без него — это две разные команды. Может быть, количество голов не впечатляет, кто‑то ждал от него большего, но он очень важен для команды», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне колумбиец забил 12 голов в 25 матчах РПЛ. Нападающий был назван лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в рамках премии Winline «Герои РПЛ». Нынешнее трудовое соглашение Кордобы с «Краснодаром» рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.