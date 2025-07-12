Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: «Краснодар» с Кордобой и без — это две разные команды

Эдуард Мор: «Краснодар» с Кордобой и без — это две разные команды
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Эдуард Мор высказался о колумбийском нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе, а также отметил влияние форварда на игру команды.

«Это боец, который играет от первой до последней минуты, который очень не любит, чтобы его меняли. И мы видели, что, когда он после сборной приезжал, буквально через день‑два он уже просил тренера ставить его в стартовый состав на важные матчи, играл там практически с самолёта и действовал очень самоотверженно.

При развитии атак «Краснодара» он приносит огромную пользу. Плюс к этому он ещё участвует в прессинге, что, естественно, очень не любят делать центральные нападающие. С ним и без него — это две разные команды. Может быть, количество голов не впечатляет, кто‑то ждал от него большего, но он очень важен для команды», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне колумбиец забил 12 голов в 25 матчах РПЛ. Нападающий был назван лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в рамках премии Winline «Герои РПЛ». Нынешнее трудовое соглашение Кордобы с «Краснодаром» рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Суперматч в Казани! «Краснодар» и ЦСКА бьются за победу в Суперкубке России. LIVE
Live
Суперматч в Казани! «Краснодар» и ЦСКА бьются за победу в Суперкубке России. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android