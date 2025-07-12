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«Кристал Пэлас» показал домашнюю форму на сезон-2025/2026

«Кристал Пэлас» показал домашнюю форму на сезон-2025/2026
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«Кристал Пэлас» на своём официальном сайте опубликовал изображения новой домашней формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2025/2026.

Фото: cpfc.co.uk

Футболка выполнена в классической для клуба красно-синей расцветке. Красные и синие полосы отделены друг от друга белыми полосками, воротник и рукава также имеют белые акценты с красно-синими вставками. Форма также включает в себя синие шорты с красно-синими деталями по бокам и гетры, в дизайн которых тоже вплетены клубные цвета.

По итогам прошлого сезона «Кристал Пэлас» выиграл Кубок Англии. Коллектив выступит в следующем розыгрыше Лиги конференций УЕФА.

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