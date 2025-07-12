Дмитрий Сычёв: это было определённо самое негативное межсезонье в истории

Бывший нападающий «Локомотива» и «Спартака» Дмитрий Сычёв высказался о большом количестве скандалов в текущее межсезонье в российском футболе.

«Это было определённо самое негативное межсезонье в истории с точки зрения инфоповодов. Надеюсь, с сегодняшнего дня мы эту страницу негативную перевернём и будем разговаривать только о футболе в положительных и позитивных тонах. «Оренбург» будет играть, заявка у него сформирована. Теперь начнутся матчи, и, я надеюсь, мы минимально будем говорить о каких‑то нефутбольных новостях, будем обсуждать футбол: кто проиграл, кто победил, в общем, спортивный контент», — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».

Напомним, в текущее межсезонье «Химки» и «Черноморец» не прошли лицензирование для выступления в РПЛ. «Торпедо», чей владелец был арестован, было исключено из состава участников высшей лиги. А также нападающий «Сочи» Владимир Писарский был отстранён от футбольной деятельности после обвинений в ставке на матч, в котором принимал участие. Кроме этого, драка Фёдора Смолова в «Кофемании».

Отметим, что вместо «Торпедо» в РПЛ выступит «Оренбург». Новый сезон стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».