Дьёкереш: Кейн, Холанд и Левандовский? Я сижу с ними за одним столом

Нападающий португальского «Спортинга» Виктор Дьёкереш сравнил себя с топ-форвардами Европы: Эрлингом Холандом («Манчестер Сити»), Гарри Кейном («Бавария») и Робертом Левандовским («Барселона»).

— Как вы оцениваете себя относительно лучших нападающих мира, таких как Гарри Кейн, Роберт Левандовски или даже Эрлинг Холанд?

— Я один из них, это точно. Меня сложно классифицировать, но, да, я сейчас за одним столом с ними. Это экстраординарные игроки, выступающие на высшем уровне на протяжении многих лет. Они доказали гораздо больше, чем я. Со своей стороны, я должен показать, что способен поддерживать свои результаты сезон за сезоном. То, что мне удалось сделать в «Спортинге», уверен, смогу сделать где угодно. Вы ещё не видели лучшего Дьёкереша, — приводит слова шведского форварда L'Équipe.

Виктор Дьёкереш записал на свой счёт 54 гола и 13 результативных передач в 52 матчах за «Спортинг» в сезоне-2024/2025. Всего на его счету 98 забитых мячей и 28 результативных передач в 102 играх за клуб. Ранее сообщалось, что к трансферу нападающего сборной Швеции близок лондонский «Арсенал».