Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дьёкереш: Кейн, Холанд и Левандовский? Я сижу с ними за одним столом

Дьёкереш: Кейн, Холанд и Левандовский? Я сижу с ними за одним столом
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий португальского «Спортинга» Виктор Дьёкереш сравнил себя с топ-форвардами Европы: Эрлингом Холандом («Манчестер Сити»), Гарри Кейном («Бавария») и Робертом Левандовским («Барселона»).

— Как вы оцениваете себя относительно лучших нападающих мира, таких как Гарри Кейн, Роберт Левандовски или даже Эрлинг Холанд?
— Я один из них, это точно. Меня сложно классифицировать, но, да, я сейчас за одним столом с ними. Это экстраординарные игроки, выступающие на высшем уровне на протяжении многих лет. Они доказали гораздо больше, чем я. Со своей стороны, я должен показать, что способен поддерживать свои результаты сезон за сезоном. То, что мне удалось сделать в «Спортинге», уверен, смогу сделать где угодно. Вы ещё не видели лучшего Дьёкереша, — приводит слова шведского форварда L'Équipe.

Виктор Дьёкереш записал на свой счёт 54 гола и 13 результативных передач в 52 матчах за «Спортинг» в сезоне-2024/2025. Всего на его счету 98 забитых мячей и 28 результативных передач в 102 играх за клуб. Ранее сообщалось, что к трансферу нападающего сборной Швеции близок лондонский «Арсенал».

Материалы по теме
Талант «Реала» уедет в АПЛ, а «Ливерпуль» продаст нападающих? Трансферные слухи Европы
Талант «Реала» уедет в АПЛ, а «Ливерпуль» продаст нападающих? Трансферные слухи Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android