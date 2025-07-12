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«Реал» подписал молодого нападающего из «Альмерии»

«Реал» подписал молодого нападающего из «Альмерии»
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Нападающий «Альмерии» Рашад Феттал перешёл в мадридский «Реал». Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

Футболист будет выступать за коллектив «Реал Мадрид Кастилья». В системе «Альмерии» игрок находился с 2020 года. В общей сложности Феттал провёл за основную команду красно-белых 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее Рашад выступал за сборную Испании в возрастной категории до 18 лет, но затем стал представлять национальную команду Марокко в категории до 20 лет.

По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Рашада Феттала составляет € 500 тыс.

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