«Реал» подписал молодого нападающего из «Альмерии»

Нападающий «Альмерии» Рашад Феттал перешёл в мадридский «Реал». Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

Футболист будет выступать за коллектив «Реал Мадрид Кастилья». В системе «Альмерии» игрок находился с 2020 года. В общей сложности Феттал провёл за основную команду красно-белых 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее Рашад выступал за сборную Испании в возрастной категории до 18 лет, но затем стал представлять национальную команду Марокко в категории до 20 лет.

По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Рашада Феттала составляет € 500 тыс.