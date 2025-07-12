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Григорян: Кордоба был решающей и незаменимой фигурой в «Краснодаре»

Григорян: Кордоба был решающей и незаменимой фигурой в «Краснодаре»
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Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказался о колумбийском нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе.

«Кордоба был решающей и незаменимой фигурой. В чемпионстве «Краснодара» Кордоба, я думаю, имеет ведущую роль», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне колумбиец забил 12 голов в 25 матчах РПЛ. Нападающий был назван лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в рамках премии Winline «Герои РПЛ». Нынешнее трудовое соглашение Кордобы с «Краснодаром» рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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