Челестини раскрыл тактику ЦСКА на матч за Суперкубок России с «Краснодаром»

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини рассказал о тактике на матч за Суперкубок с «Краснодаром», а также высказался об атакующих качествах Данила Кругового. Матч с «быками» пройдёт сегодня, 12 июля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

— Тот же состав, как на игре с ОФК. Это будет та же схема 4-4-2 и организованный хаос в атаке?

— Да, мне очень понравилось, как мы играли прошлый матч в течение 60 минут. Команда произвела на меня хорошее впечатление и хорошо демонстрировала коллективную игру, поэтому сегодня будем воспроизводить то же самое.

— Одна из проблем ЦСКА прошлого сезона была в том, что не могли найти место на поле Мойзесу и Круговому. Вы с ходу это сделали. Круговой в атаке?

— Круговой обладает всеми необходимыми качествами, он скоростной, сильный, плюс он может играть на противоположном правом фланге в атаке. Он обладает широкими возможностями, но сегодня я хочу его попробовать на левом фланге вместе с Мойзесом, потому что он сможет сыграть в атаке, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА. Однако армейцам удалось выиграть Кубок России, за счёт чего они также получили путёвку в Суперкубок.