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Краснодар — ЦСКА. Прямая трансляция
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Челестини раскрыл тактику ЦСКА на матч за Суперкубок России с «Краснодаром»

Челестини раскрыл тактику ЦСКА на матч за Суперкубок России с «Краснодаром»
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Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини рассказал о тактике на матч за Суперкубок с «Краснодаром», а также высказался об атакующих качествах Данила Кругового. Матч с «быками» пройдёт сегодня, 12 июля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

— Тот же состав, как на игре с ОФК. Это будет та же схема 4-4-2 и организованный хаос в атаке?
— Да, мне очень понравилось, как мы играли прошлый матч в течение 60 минут. Команда произвела на меня хорошее впечатление и хорошо демонстрировала коллективную игру, поэтому сегодня будем воспроизводить то же самое.

— Одна из проблем ЦСКА прошлого сезона была в том, что не могли найти место на поле Мойзесу и Круговому. Вы с ходу это сделали. Круговой в атаке?
— Круговой обладает всеми необходимыми качествами, он скоростной, сильный, плюс он может играть на противоположном правом фланге в атаке. Он обладает широкими возможностями, но сегодня я хочу его попробовать на левом фланге вместе с Мойзесом, потому что он сможет сыграть в атаке, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА. Однако армейцам удалось выиграть Кубок России, за счёт чего они также получили путёвку в Суперкубок.

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