«Севилья» усилилась защитником сборной Чили Габриэлем Суасо

Защитник сборной Чили Габриэль Суасо в качестве свободного агента пополнил состав испанской «Севильи». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Андалусии.

Срок трудового договора футболиста с его нынешней командой рассчитан до лета 2028 года.

В прошлом сезоне Суасо выступал за «Тулузу»: в 33 матчах прошедшего клубного сезона Габриэль отдал семь результативных передач. Футболист является воспитанником «Коло-Коло», за основную команду «вождей» он играл с 2015 по 2023 год. В общей сложности Суасо провёл за «Коло-Коло» 219 матчей, забил 10 голов и отдал 17 голевых передач. С 2017-го защитник привлекается к играм за сборную Чили.