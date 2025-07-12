Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент ФИФА Инфантино сообщил, что Дональд Трамп посетит финал КЧМ-2025

Президент ФИФА Инфантино сообщил, что Дональд Трамп посетит финал КЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что президент США Дональд Трамп будет присутствовать на финальном матче клубного чемпионата мира — 2025, в котором встретятся лондонский «Челси» и французский «Пари Сен-Жермен».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Президент Трамп будет присутствовать на финале. Он любит футбол. Во время его первого президентского срока в саду Белого дома были установлены футбольные ворота. Дональд Трамп — президент США, одной из стран, принимающих чемпионат мира по футболу, и он сразу же поддержал идею клубного чемпионата мира. Подобные мероприятия — это огромные события. Без его поддержки такие турниры невозможны», — приводит слова Инфантино журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Встреча пройдёт 13 июля на стадионе «Метлайф» вместимостью в 82 566 зрителей в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Материалы по теме
Финал КЧМ-2025: «ПСЖ» — неуязвим, «Челси» — обречён
Финал КЧМ-2025: «ПСЖ» — неуязвим, «Челси» — обречён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android