Президент ФИФА Инфантино сообщил, что Дональд Трамп посетит финал КЧМ-2025

Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что президент США Дональд Трамп будет присутствовать на финальном матче клубного чемпионата мира — 2025, в котором встретятся лондонский «Челси» и французский «Пари Сен-Жермен».

«Президент Трамп будет присутствовать на финале. Он любит футбол. Во время его первого президентского срока в саду Белого дома были установлены футбольные ворота. Дональд Трамп — президент США, одной из стран, принимающих чемпионат мира по футболу, и он сразу же поддержал идею клубного чемпионата мира. Подобные мероприятия — это огромные события. Без его поддержки такие турниры невозможны», — приводит слова Инфантино журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Встреча пройдёт 13 июля на стадионе «Метлайф» вместимостью в 82 566 зрителей в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.