«Арсенал» добился прогресса в переговорах о новом контракте с 18-летним Нванери — Романо

Лондонский «Арсенал» в последние дни добился прогресса в переговорах о заключении нового контракта с 18-летним атакующим полузащитником Итаном Нванери. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (бывший Twiiter), «канониры» представили молодому футболисту долгосрочное видение его роли в команде.

По данным источника, стороны, среди прочего, обсудили перспективы увеличения игрового времени молодого англичанина. Сообщается, что «Арсенал» надеется получить зелёный свет на подписание нового контракта в ближайшее время.

Итан Нванери является воспитанником лондонского клуба. Всего на его счету 39 матчей за взрослую команду. В них полузащитник отметился девятью голами и двумя результативными передачами.