Капитан «Челси» Джеймс: все считают «ПСЖ» фаворитами, но мы победим

Крайний защитник и капитан «Челси» Рис Джеймс поделился ожиданиями от предстоящего финального матча клубного чемпионата мира — 2025, в котором англичане встретятся с «ПСЖ». Матч состоится 13 июля.

«Это будет игра супервысокого уровня. «ПСЖ» — одна из самых крутых команд в мире на данный момент, но это финал. Это одна игра. Все считают их фаворитами, но я уже участвовал во многих финалах, где мы были фаворитами и не приходили к финишу первыми. Так что для меня это не слишком много значит. Да и мне, если честно, всё равно. Все говорят о нашем сопернике, но мы подготовимся к нему как следует и победим.

Мы ожидаем тяжёлой игры. Не поймите меня неправильно. Это потрясающая команда, но у нас тоже потрясающая команда, и я думаю, мы удивим многих. Мы прошли долгий путь с того момента, как всё началось. С нетерпением ждём воскресенья», — приводит слова Джеймса официальный сайт ФИФА.