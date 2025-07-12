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Капитан «Челси» Джеймс: все считают «ПСЖ» фаворитами, но мы победим

Капитан «Челси» Джеймс: все считают «ПСЖ» фаворитами, но мы победим
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Крайний защитник и капитан «Челси» Рис Джеймс поделился ожиданиями от предстоящего финального матча клубного чемпионата мира — 2025, в котором англичане встретятся с «ПСЖ». Матч состоится 13 июля.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет игра супервысокого уровня. «ПСЖ» — одна из самых крутых команд в мире на данный момент, но это финал. Это одна игра. Все считают их фаворитами, но я уже участвовал во многих финалах, где мы были фаворитами и не приходили к финишу первыми. Так что для меня это не слишком много значит. Да и мне, если честно, всё равно. Все говорят о нашем сопернике, но мы подготовимся к нему как следует и победим.

Мы ожидаем тяжёлой игры. Не поймите меня неправильно. Это потрясающая команда, но у нас тоже потрясающая команда, и я думаю, мы удивим многих. Мы прошли долгий путь с того момента, как всё началось. С нетерпением ждём воскресенья», — приводит слова Джеймса официальный сайт ФИФА.

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