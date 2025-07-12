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Игрок «Челси» Колуилл: выход в финал КЧМ — неплохое достижение, но мы хотим победить

Игрок «Челси» Колуилл: выход в финал КЧМ — неплохое достижение, но мы хотим победить
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Защитник «Челси» Ливай Колуилл поделился впечатлениями от выхода в финал клубного чемпионата мира, в котором его команда встретится с «Пари Сен-Жермен». Игра состоится 13 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сам факт выхода в финал уже приводит нас в восторг. Это грандиозный турнир, стать одним из первых финалистов — великолепно. Такова была наша цель перед началом соревнования.

Осознавать, что мы дошли так далеко, — очень неплохое достижение, но это ещё не конец. Мы здесь не просто ради выхода в финал, хотим победить. Именно к этому мы все стремимся и готовимся», — приводит слова Колуилла официальный сайт «Челси».

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