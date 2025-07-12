Игрок «Челси» Колуилл: выход в финал КЧМ — неплохое достижение, но мы хотим победить

Защитник «Челси» Ливай Колуилл поделился впечатлениями от выхода в финал клубного чемпионата мира, в котором его команда встретится с «Пари Сен-Жермен». Игра состоится 13 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Сам факт выхода в финал уже приводит нас в восторг. Это грандиозный турнир, стать одним из первых финалистов — великолепно. Такова была наша цель перед началом соревнования.

Осознавать, что мы дошли так далеко, — очень неплохое достижение, но это ещё не конец. Мы здесь не просто ради выхода в финал, хотим победить. Именно к этому мы все стремимся и готовимся», — приводит слова Колуилла официальный сайт «Челси».