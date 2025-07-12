Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родина — Торпедо, результат матча 12 июля 2025, счет 0:0, товарищеский матч

«Торпедо» и «Родина» сыграли вничью в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московские «Родина» и «Торпедо». Команды играли на одном из полей учебно-тренировочного центра «Новогорск». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Команды не сумели открыть счёт в матче и завершили игру вничью — 0:0.

Ранее стало известно, что «Торпедо» было исключено из состава участников РПЛ. Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило «Оренбург» в качестве 16-го участника нового сезона Российской Премьер-Лиги вместо автозаводцев. Оренбуржцы вылетели из РПЛ по итогам кампании-2024/2025, заняв 15-е место в турнирной таблице. Чёрно-белых исключили из числа участников РПЛ из-за коррупционного скандала.

Материалы по теме
Как клубы исключали из РПЛ раньше. Такой ситуации, как с «Торпедо», не было никогда!
Как клубы исключали из РПЛ раньше. Такой ситуации, как с «Торпедо», не было никогда!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android