«Торпедо» и «Родина» сыграли вничью в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московские «Родина» и «Торпедо». Команды играли на одном из полей учебно-тренировочного центра «Новогорск». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Команды не сумели открыть счёт в матче и завершили игру вничью — 0:0.

Ранее стало известно, что «Торпедо» было исключено из состава участников РПЛ. Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило «Оренбург» в качестве 16-го участника нового сезона Российской Премьер-Лиги вместо автозаводцев. Оренбуржцы вылетели из РПЛ по итогам кампании-2024/2025, заняв 15-е место в турнирной таблице. Чёрно-белых исключили из числа участников РПЛ из-за коррупционного скандала.