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ЦСКА обыграл клуб «Звезда-2005» в матче женской Суперлиги

ЦСКА обыграл клуб «Звезда-2005» в матче женской Суперлиги
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Окончен матч 14-го тура женской Суперлиги, в котором встречались ЦСКА и пермская «Звезда-2005». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-синих. Игра прошла в «Спортивном городке «Лужники» (Москва). Главным арбитром встречи была Любовь Тарбеева (Киров, Россия).

Ксения Кузищина на 42-й минуте открыла счёт и обеспечила гостям преимущество. Милена Николич на 52-й минуте сравняла счёт, а на 74-й минуте победный гол забила Надежда Смирнова, реализовав пенальти.

После этой игры ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице, в активе команды 31 очко. «Звезда-2005» находится на девятом месте с 14 очками. Действующим победителем женской Суперлиги является «Зенит».

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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