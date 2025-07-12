ЦСКА обыграл клуб «Звезда-2005» в матче женской Суперлиги

Окончен матч 14-го тура женской Суперлиги, в котором встречались ЦСКА и пермская «Звезда-2005». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-синих. Игра прошла в «Спортивном городке «Лужники» (Москва). Главным арбитром встречи была Любовь Тарбеева (Киров, Россия).

Ксения Кузищина на 42-й минуте открыла счёт и обеспечила гостям преимущество. Милена Николич на 52-й минуте сравняла счёт, а на 74-й минуте победный гол забила Надежда Смирнова, реализовав пенальти.

После этой игры ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице, в активе команды 31 очко. «Звезда-2005» находится на девятом месте с 14 очками. Действующим победителем женской Суперлиги является «Зенит».