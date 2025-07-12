Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС объяснили хронологию принятия решений по регламенту РПЛ сезона-2025/2026

В РФС объяснили хронологию принятия решений по регламенту РПЛ сезона-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

В Российском футбольном союзе высказались о хронологии принятия решений по регламенту РПЛ сезона-2025/2026.

«В связи с участившимися в ряде СМИ публикациями, искажающими порядок и хронологию принятия решений по регламенту РПЛ на сезон-2025/2026, РФС считает важным ещё раз разъяснить ситуацию.

Проект регламента РПЛ на сезон-2025/2026 был направлен в адрес РФС по итогам общего собрания клубов РПЛ, которое состоялось 19 июня. Регламент соревнований был согласован и принят всеми 16 клубами РПЛ, при этом никаких изменений в финальную версию регламента в части порядка ротации между лигами со стороны РФС не вносилось.

Данная версия регламента РПЛ на сезон-2025/2026 была принята решением бюро исполкома РФС на заседании от 9 июля и затем опубликована с учётом изменений в составе участников РПЛ, принятом на заседании бюро исполкома РФС от 11 июля», — передаёт слова представителя РФС корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Материалы по теме
Кошмар РФС завершён возвращением «Оренбурга» в РПЛ. Сложное, плохое, но объяснимое решение
Кошмар РФС завершён возвращением «Оренбурга» в РПЛ. Сложное, плохое, но объяснимое решение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android