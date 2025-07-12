Защитник «Краснодара» Виталий Стежко высказался о конкуренции в команде

Воспитанник «Краснодара» Виталий Стежко, вернувшийся в клуб в летнее трансферное окно, поделился планами на сезон в составе «быков», а также высказался о конкуренции в команде на позиции центрального защитника.

— Для меня это большая честь — вернуться домой. Я мечтал об этом, я шёл к этому. А тем более — вернуться в команду чемпионов вдвойне приятно. Теперь я хочу стать с ними чемпионами ещё раз.

— Насколько тяжело было выходить из отпуска?

— У меня весь прошлый сезон прошёл на побережье, поэтому для меня ничего сложного. Я сразу включился в работу, всё хорошо.

— Как вы будете выигрывать конкуренцию в клубе?

— Не боюсь конкуренции. Буду делать всё возможное, а там будет смотреть тренер, — поделился Стежко в эфире «Матч ТВ».

Виталий Стежко покинул «Краснодар» летом 2022 года и перебрался в красноярский «Енисей». В минувшем сезоне футболист защищал цвета новороссийского «Черноморца». В июле 2025 года 28-летний защитник вернулся в «Краснодар». Основную пару защитников «горожан» в минувшем сезоне составляли бразильцы Диего Коста и Витор Тормена.