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Защитник «Краснодара» Виталий Стежко высказался о конкуренции в команде

Защитник «Краснодара» Виталий Стежко высказался о конкуренции в команде
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Воспитанник «Краснодара» Виталий Стежко, вернувшийся в клуб в летнее трансферное окно, поделился планами на сезон в составе «быков», а также высказался о конкуренции в команде на позиции центрального защитника.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

— Для меня это большая честь — вернуться домой. Я мечтал об этом, я шёл к этому. А тем более — вернуться в команду чемпионов вдвойне приятно. Теперь я хочу стать с ними чемпионами ещё раз.

— Насколько тяжело было выходить из отпуска?
— У меня весь прошлый сезон прошёл на побережье, поэтому для меня ничего сложного. Я сразу включился в работу, всё хорошо.

— Как вы будете выигрывать конкуренцию в клубе?
— Не боюсь конкуренции. Буду делать всё возможное, а там будет смотреть тренер, — поделился Стежко в эфире «Матч ТВ».

Виталий Стежко покинул «Краснодар» летом 2022 года и перебрался в красноярский «Енисей». В минувшем сезоне футболист защищал цвета новороссийского «Черноморца». В июле 2025 года 28-летний защитник вернулся в «Краснодар». Основную пару защитников «горожан» в минувшем сезоне составляли бразильцы Диего Коста и Витор Тормена.

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