Ерохин: ситуации «Химок» и «Торпедо» — единичные случаи, они происходят не только в России

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о ситуациях с «Химками» и «Торпедо», произошедших в текущее межсезонье. Напомним, «Химки» не прошли лицензирование для выступления в РПЛ, а «Торпедо», чей владелец был арестован, было исключено из состава участников высшей лиги.

«На самом деле сложно прокомментировать. В первую очередь мы следим за своей командой. Наша основная задача — подготовка к сезону. Всё, что происходит параллельно, не так нас касается. Я думаю, такие ситуации — единичные случаи, и они происходят не только в России. Нужно двигаться дальше. Появятся команды, которые, возможно, не допустят повторения таких ситуаций», — приводит слова Ерохина «РИА Новости Спорт».

Отметим, что вместо «Торпедо» в РПЛ выступит «Оренбург». Новый сезон стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».