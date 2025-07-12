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Футболист «Челси» Колуилл — о матче с «ПСЖ» в финале КЧМ: мы верим в свои силы

Футболист «Челси» Колуилл — о матче с «ПСЖ» в финале КЧМ: мы верим в свои силы
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Защитник «Челси» Ливай Колуилл поделился ожиданиями от финала клубного чемпионата мира, в котором синие встретятся с «Пари Сен-Жермен». Игра состоится 13 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Разумеется, у «ПСЖ» очень хорошая команда, мы их уважаем. Мы смотрели их прошлую игру (в полуфинале парижане разгромили мадридский «Реал» со счётом 4:0. — Прим. «Чемпионата»), они очень хороши. Но это отдельная игра, мы верим в свои силы.

У них замечательный коллектив, в полуфинале они очень здорово себя проявили, но мы отличаемся от «Реала». Мы — не «Интер», не «Реал», мы покажем нечто иное. Они не прессингуют и не играют как мы. «ПСЖ» не следует ожидать, что мы сыграем подобным образом. С нами всё будет по-другому.

Нужно уважать то, как «ПСЖ» играет, как идёт в прессинг, но мы не собираемся всё менять, чтобы подстроиться. У нас есть план, наша идентичность, чего и собираемся придерживаться. Именно так мы играем лучше всего.

Мы смогли так далеко дойти, играя в своём стиле. Так зачем нам всё менять сейчас? Мы верим в себя, именно таким подходом мы и хотим это показать. Я верю в нашу команду и считаю, что мы способны победить кого угодно, поэтому к игре мы подойдём с верой в свои силы», — приводит слова Колуилла официальный сайт «Челси».

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