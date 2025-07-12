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«Краснодар» — ЦСКА: Мозес Кобнан удалён на 89-й минуте после просмотра VAR

В эти минуты проходит матч за Суперкубок России — 2025, в котором встречаются «Краснодар» и ПФК ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Артём Чистяков. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 89-й минуте форвард «Краснодара» Мозес Кобнан получил прямую красную карточку после просмотра VAR. Нападающий был наказан за пощёчину игроку армейцев Милану Гаичу.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Ранее, на 48-й минуте, защитник ЦСКА Игорь Дивеев открыл счёт после подачи с углового.

«Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте. ЦСКА замкнул тройку лидеров чемпионата. Кроме того, армейцы завоевали Фонбет Кубок России, одолев в Суперфинале турнира «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.).