ЦСКА забил в основное время в Суперкубке впервые с 2014 года

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев отличился на 48-й минуте матча с «Краснодаром» за Суперкубок России, проходящем в эти минуты. Таким образом, этот гол стал первым для армейцев в основное время в Суперкубке с 2014 года, когда со счётом 3:1 был обыгран «Ростов». На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу ЦСКА.

В 2023-м года основное время матча за трофей с «Зенитом» завершилось со счётом 0:0, а затем армейцы уступили по пенальти, в 2018-м красно-синие обыграли «Локомотив» (1:0), но единственный мяч был забит в дополнительное время, а в 2016 году ЦСКА проиграл «Зениту» со счётом 0:1.