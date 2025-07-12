ЦСКА забил в основное время в Суперкубке впервые с 2014 года
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Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев отличился на 48-й минуте матча с «Краснодаром» за Суперкубок России, проходящем в эти минуты. Таким образом, этот гол стал первым для армейцев в основное время в Суперкубке с 2014 года, когда со счётом 3:1 был обыгран «Ростов». На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу ЦСКА.
OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'
Удаления: Кобнан – 89' / нет
В 2023-м года основное время матча за трофей с «Зенитом» завершилось со счётом 0:0, а затем армейцы уступили по пенальти, в 2018-м красно-синие обыграли «Локомотив» (1:0), но единственный мяч был забит в дополнительное время, а в 2016 году ЦСКА проиграл «Зениту» со счётом 0:1.
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