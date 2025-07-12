Густаво Фуртадо дебютировал за «Краснодар» в Суперкубке России с ЦСКА

Бразильский новичок «Краснодара» Густаво Фуртадо дебютировал за клуб в матче за Суперкубок России с ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Артём Чистяков. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вингер вышел на замену на 67-й минуте игры, заменив полузащитника Жоау Батчи.

Густаво Фуртадо перебрался в состав действующих чемпионов России в текущее трансферное окно из греческого клуба «Ламия». Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 0,5 млн. До переезда в Грецию Фуртадо выступал в Португалии.