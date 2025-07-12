Густаво Фуртадо дебютировал за «Краснодар» в Суперкубке России с ЦСКА
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Бразильский новичок «Краснодара» Густаво Фуртадо дебютировал за клуб в матче за Суперкубок России с ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Артём Чистяков. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'
Удаления: Кобнан – 89' / нет
Вингер вышел на замену на 67-й минуте игры, заменив полузащитника Жоау Батчи.
Густаво Фуртадо перебрался в состав действующих чемпионов России в текущее трансферное окно из греческого клуба «Ламия». Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 0,5 млн. До переезда в Грецию Фуртадо выступал в Португалии.
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