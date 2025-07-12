«Рубин» минимально обыграл «Урал» в товарищеском матче
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Завершён товарищеский матч, в котором сыграли казанский «Рубин» и екатеринбургский «Урал». После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу казанской команды. Игра прошла на стадионе УТБ «Рубин» (Казань).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
12 июля 2025, суббота. 17:45 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0
По решению сторон игра прошла в закрытом режиме.
По итогам прошлого сезона «Рубин» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 45 очков. «Урал» по итогам прошедшего розыгрыша Первой лиги расположился на четвёртом месте с 59 очками. В стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе уральцы уступили «Ахмату» (2:3 по сумме двух игр).
В рамках 1-го тура РПЛ «Рубин» встретится с «Ахматом» 20 июля, «Урал» в 1-м туре Первой лиги сыграет с «Шинником» 19 июля.
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