ЦСКА победил «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России

Завершился матч за Суперкубок России — 2025, в котором встречались «Краснодар» и ПФК ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

На 48-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев открыл счёт после подачи с углового.

Таким образом, ЦСКА стал обладателем Суперкубка России — 2025. Данный трофей армейцы завоевали в восьмой раз в своей истории. Чаще обладателем Суперкубка становился только «Зенит» (9). «Краснодар» упустил шанс выиграть второй трофей в истории клуба. В минувшем сезоне «быки» впервые стали чемпионами страны.