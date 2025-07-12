«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в контрольном матче

Окончен товарищеский матч, в котором встречались «Крылья Советов» (Самара) и «Ахмат» (Грозный). Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ахмата». Встреча прошла на поле УТЦ «Новогорск» (Химки).

По решению сторон игра прошла в закрытом режиме. Единственный мяч забил Магомед Якуев.

По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» заняли 10-е место, заработав 31 очко. «Ахмат» завершил сезон на 14-м месте с 25 очками. В стыковых матчах команда обыграла екатеринбургский «Урал» (3:2 по сумме двух игр) и смогла сохранить место в высшем дивизионе российского первенства.

В 1-м туре нового розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Акроном» 19 июля, «Ахмат» встретится с «Рубином» 20 июля.