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«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в контрольном матче

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в контрольном матче
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Окончен товарищеский матч, в котором встречались «Крылья Советов» (Самара) и «Ахмат» (Грозный). Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ахмата». Встреча прошла на поле УТЦ «Новогорск» (Химки).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
0 : 1
Ахмат
Грозный, Россия
0:1 Якуев – 80'    

По решению сторон игра прошла в закрытом режиме. Единственный мяч забил Магомед Якуев.

По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» заняли 10-е место, заработав 31 очко. «Ахмат» завершил сезон на 14-м месте с 25 очками. В стыковых матчах команда обыграла екатеринбургский «Урал» (3:2 по сумме двух игр) и смогла сохранить место в высшем дивизионе российского первенства.

В 1-м туре нового розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» сыграют с «Акроном» 19 июля, «Ахмат» встретится с «Рубином» 20 июля.

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