Вратарь ЦСКА Акинфеев вышел на первое место по числу выигранных Суперкубков России

ЦСКА переиграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России — 2025 (1:0). Голкипер армейцев Игорь Акинфеев выиграл данный трофей в восьмой раз в карьере, что является рекордом.

По семь побед в Суперкубке России на счету бывшего защитника ЦСКА Сергея Игнашевича и вратаря «Зенита» Михаила Кержакова.

Акинфеев играет за основную команду красно-синих с 2003 года. За это время вратарь шесть раз становился чемпионом России, восемь раз брал Кубок страны, восемь раз завоевал национальный Суперкубок. Помимо этого, в активе голкипера есть победа в Кубке УЕФА. Игорь Акинфеев является самым титулованным футболистом России.