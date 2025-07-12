Вратарь ЦСКА Акинфеев вышел на первое место по числу выигранных Суперкубков России
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ЦСКА переиграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России — 2025 (1:0). Голкипер армейцев Игорь Акинфеев выиграл данный трофей в восьмой раз в карьере, что является рекордом.
OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'
Удаления: Кобнан – 89' / нет
По семь побед в Суперкубке России на счету бывшего защитника ЦСКА Сергея Игнашевича и вратаря «Зенита» Михаила Кержакова.
Акинфеев играет за основную команду красно-синих с 2003 года. За это время вратарь шесть раз становился чемпионом России, восемь раз брал Кубок страны, восемь раз завоевал национальный Суперкубок. Помимо этого, в активе голкипера есть победа в Кубке УЕФА. Игорь Акинфеев является самым титулованным футболистом России.
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