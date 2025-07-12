ЦСКА выиграл Суперкубок России в восьмой раз в истории
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Московский ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России по футболу, обыграв «Краснодар». По данному показателю красно-синие отстают лишь от «Зенита». Сине-бело-голубые девять раз завоёвывали этот трофей.
OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'
Удаления: Кобнан – 89' / нет
Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба. Единственный мяч на 48-й минуте забил центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
«Краснодар» упустил шанс выиграть второй трофей в истории клуба. В минувшем сезоне «быки» впервые стали чемпионами страны.
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