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ЦСКА выиграл Суперкубок России в восьмой раз в истории

ЦСКА выиграл Суперкубок России в восьмой раз в истории
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Московский ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России по футболу, обыграв «Краснодар». По данному показателю красно-синие отстают лишь от «Зенита». Сине-бело-голубые девять раз завоёвывали этот трофей.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба. Единственный мяч на 48-й минуте забил центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

«Краснодар» упустил шанс выиграть второй трофей в истории клуба. В минувшем сезоне «быки» впервые стали чемпионами страны.

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