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Фабио Челестини завоевал первый трофей в России в дебютном матче во главе ЦСКА

Фабио Челестини завоевал первый трофей в России в дебютном матче во главе ЦСКА
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Новый главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини стал обладателем Суперкубка России. Подопечные швейцарского специалиста одолели «Краснодар» в первом официальном матче российского сезона-2025/2026 — 1:0. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

На 48-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев открыл счёт после подачи с углового. Таким образом, Фабио Челестини завоевал свой первый трофей в российской карьере, проведя один матч во главе армейцев.

Данный трофей армейцы завоевали в восьмой раз в своей истории. Чаще обладателем Суперкубка становился только «Зенит» (9). «Краснодар» упустил шанс выиграть второй трофей в истории клуба. В минувшем сезоне «быки» впервые стали чемпионами страны.

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