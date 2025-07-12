Фабио Челестини завоевал первый трофей в России в дебютном матче во главе ЦСКА

Новый главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини стал обладателем Суперкубка России. Подопечные швейцарского специалиста одолели «Краснодар» в первом официальном матче российского сезона-2025/2026 — 1:0. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

На 48-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев открыл счёт после подачи с углового. Таким образом, Фабио Челестини завоевал свой первый трофей в российской карьере, проведя один матч во главе армейцев.

Данный трофей армейцы завоевали в восьмой раз в своей истории. Чаще обладателем Суперкубка становился только «Зенит» (9). «Краснодар» упустил шанс выиграть второй трофей в истории клуба. В минувшем сезоне «быки» впервые стали чемпионами страны.