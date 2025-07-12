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«Краснодар» во второй раз подряд проиграл в матче за Суперкубок России

«Краснодар» во второй раз подряд проиграл в матче за Суперкубок России
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«Краснодар» второй раз подряд потерпел поражение в матче Суперкубка России, уступив в первом официальном матче сезона московскому ПФК ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

Напомним, сезоном ранее «Краснодар» принимал участие в матче за Суперкубок страны в статусе серебряного призёра Российской Премьер-Лиги-2023/2024. Тогда подопечные Мурада Мусаева уступили «Зениту» (2:4).

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

Таким образом, ЦСКА стал обладателем Суперкубка России — 2025. Данный трофей армейцы завоевали в восьмой раз в своей истории. Чаще обладателем Суперкубка становился только «Зенит» (9). «Краснодар» упустил шанс выиграть второй трофей в истории клуба. В минувшем сезоне «быки» впервые стали чемпионами страны.

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