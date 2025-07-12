«Краснодар» во второй раз подряд проиграл в матче за Суперкубок России

«Краснодар» второй раз подряд потерпел поражение в матче Суперкубка России, уступив в первом официальном матче сезона московскому ПФК ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

Напомним, сезоном ранее «Краснодар» принимал участие в матче за Суперкубок страны в статусе серебряного призёра Российской Премьер-Лиги-2023/2024. Тогда подопечные Мурада Мусаева уступили «Зениту» (2:4).

Таким образом, ЦСКА стал обладателем Суперкубка России — 2025. Данный трофей армейцы завоевали в восьмой раз в своей истории. Чаще обладателем Суперкубка становился только «Зенит» (9). «Краснодар» упустил шанс выиграть второй трофей в истории клуба. В минувшем сезоне «быки» впервые стали чемпионами страны.