«Локомотив» — «Динамо» Москва: Бабаев оформил дубль за четыре минуты

В эти минуты проходит товарищеский матч между московскими «Локомотивом» и «Динамо». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. Трансляцию этой встречи можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». Также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Отметим, что встреча проходит в формате трёх таймов по 45 минут. Счёт 5:1 в пользу бело-голубых.
21-летний футболист «Динамо» Ульви Бабаев забил четвёртый мяч в ворота «Локо» на 122-й минуте, а на 126-й отправил пятый гол в сетку ворот хозяев.
По итогам минувшего сезона чемпионата России «Локомотив» занял шестое место (53 очка), а «Динамо» — пятое (56).
В первом круге прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые победили железнодорожников со счётом 3:1. Во втором круге «Локомотив» выиграл у «Динамо» со счётом 2:1.
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