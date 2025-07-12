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«Локомотив» — «Динамо» Москва: Бабаев оформил дубль за четыре минуты

«Локомотив» — «Динамо» Москва: Бабаев оформил дубль за четыре минуты
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В эти минуты проходит товарищеский матч между московскими «Локомотивом» и «Динамо». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. Трансляцию этой встречи можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». Также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Отметим, что встреча проходит в формате трёх таймов по 45 минут. Счёт 5:1 в пользу бело-голубых.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
12 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва, Россия
1:0 Батраков – 71'     1:1 Окишор – 107'     1:2 Нгамалё – 112'     1:3 Окишор – 114'     1:4 Бабаев – 122'     1:5 Бабаев – 126'    

21-летний футболист «Динамо» Ульви Бабаев забил четвёртый мяч в ворота «Локо» на 122-й минуте, а на 126-й отправил пятый гол в сетку ворот хозяев.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Локомотив» занял шестое место (53 очка), а «Динамо» — пятое (56).

В первом круге прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые победили железнодорожников со счётом 3:1. Во втором круге «Локомотив» выиграл у «Динамо» со счётом 2:1.

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