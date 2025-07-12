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ЦСКА обыграл «Краснодар» в третьем матче подряд

ЦСКА обыграл «Краснодар» в третьем матче подряд
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ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России — 2025 (1:0). Это третья победа армейцев в матчах с «быками» кряду.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

В прошлом сезоне московская команда обыграла краснодарцев в Кубке России (2:0) и в Российской Премьер-Лиге (1:0).

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России по итогам сезона-2024/2025. ЦСКА завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Помимо этого, армейцы завоевали Кубок России, переиграв в Суперфинале турнира «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.).

ЦСКА завоевал Суперкубок России в восьмой раз в своей истории. Чаще обладателем Суперкубка становился только «Зенит» (9).

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