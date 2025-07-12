«Краснодар» не смог забить ЦСКА в третьем матче подряд

«Краснодар» в третий раз подряд не смог поразить ворота ЦСКА в официальном матче. Это произошло в дебютной встрече сезона-2025/2026 за Суперкубок России. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

Два последних матча между командами также завершились победами армейцев с «сухим» счётом. 10 мая в 25-м туре Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 армейцы одержали победу с минимальным преимуществом в счёте (1:0). В рамках группового этапа Фонбет Кубка России минувшего сезона «Краснодар» уступил с разницей в два мяча (0:2). Игра проходила 18 сентября.