«Краснодар» не смог забить ЦСКА в третьем матче подряд
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«Краснодар» в третий раз подряд не смог поразить ворота ЦСКА в официальном матче. Это произошло в дебютной встрече сезона-2025/2026 за Суперкубок России. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.
OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'
Удаления: Кобнан – 89' / нет
Два последних матча между командами также завершились победами армейцев с «сухим» счётом. 10 мая в 25-м туре Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 армейцы одержали победу с минимальным преимуществом в счёте (1:0). В рамках группового этапа Фонбет Кубка России минувшего сезона «Краснодар» уступил с разницей в два мяча (0:2). Игра проходила 18 сентября.
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