«Динамо» обыграло «Локомотив» в товарищеском матче со счётом 5:1

Завершился товарищеский матч между московскими «Локомотивом» и «Динамо». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. Трансляцию этой встречи можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». Отметим, что матч проходил в формате трёх таймов по 45 минут. Бело-голубые одержали разгромную победу со счётом 5:1.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт на 71-й минуте. На 107-й минуте игрок «Динамо» Виктор Окишор забил ответный мяч. На 112-й минуте камерунский форвард Муми Нгамалё вывел бело-голубых вперёд. На 114-й минуте Окишор оформил дубль. 21-летний футболист «Динамо» Ульви Бабаев забил четвёртый мяч в ворота «Локо» на 122-й минуте, а на 126-й отправил пятый гол в сетку ворот хозяев.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Локомотив» занял шестое место (53 очка), а «Динамо» — пятое (56).