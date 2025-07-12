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Булыкин: ЦСКА победил заслуженно — «Краснодар» всё ещё празднует чемпионство

Булыкин: ЦСКА победил заслуженно — «Краснодар» всё ещё празднует чемпионство
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе ЦСКА над «Краснодаром» в матче за Суперкубок России — 2025. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Для клубов было важно взять Суперкубок в начале сезона, ЦСКА сегодня заслуженно его выиграл. Мне приятно, что я там заканчивал ДЮСШ, а еще армейцы показали, что могут побеждать в матчах, где не считаются фаворитами. А «Краснодар» ещё празднует чемпионство. Кордобу и Сперцяна особо не было видно, но, может быть, «Краснодар» оставляет все силы на чемпионат. ЦСКА тоже далёк от своей лучшей формы, но они опытные бойцы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

ЦСКА стал обладателем Суперкубка России — 2025. Данный трофей армейцы завоевали в восьмой раз в своей истории. Чаще обладателем Суперкубка становился только «Зенит» (9). «Краснодар» упустил шанс выиграть второй трофей в истории клуба. В минувшем сезоне «быки» впервые стали чемпионами страны.

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