Президент РФС Дюков поблагодарил главу Республики Татарстан за проведение Суперкубка
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поблагодарил главу Республики Татарстан Рустама Минниханова за проведение Суперкубка России по футболу, в котором встречались московский ЦСКА и «Краснодар». Встреча, проходившая на «Ак Барс Арене» завершилась победой красно-синих со счётом 1:0.
OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'
Удаления: Кобнан – 89' / нет
«Мы стали свидетелями отличного матча. Был очень зрелищный футбол. Несмотря на то, что это только старт сезона, мы увидели, что команды готовы. Это был отличный матч и шоу.
Благодарность главе Республики Татарстан. Здесь умеют проводить большое спортивные мероприятия», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
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