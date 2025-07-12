Президент РФС Дюков поблагодарил главу Республики Татарстан за проведение Суперкубка

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поблагодарил главу Республики Татарстан Рустама Минниханова за проведение Суперкубка России по футболу, в котором встречались московский ЦСКА и «Краснодар». Встреча, проходившая на «Ак Барс Арене» завершилась победой красно-синих со счётом 1:0.

«Мы стали свидетелями отличного матча. Был очень зрелищный футбол. Несмотря на то, что это только старт сезона, мы увидели, что команды готовы. Это был отличный матч и шоу.

Благодарность главе Республики Татарстан. Здесь умеют проводить большое спортивные мероприятия», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.