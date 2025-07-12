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Глава РФС Дюков высказался о замене «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ

Глава РФС Дюков высказался о замене «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков дал комментарий касательно изменения состава участников Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Напомним, вместо «Торпедо» в новом розыгрыше высшего дивизиона российского первенства сыграет «Оренбург».

«Я бы не стал драматизировать то, что произошло в межсезонье. Конечно, хотелось бы минимизировать изменения состава участников. Но что есть, то есть», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Торпедо» по итогам прошлого сезона заняло второе место в Первой лиге, заработав 65 очков. «Оренбург» завершил сезон на 15-м месте в РПЛ с 19 очками.

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