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Мусаев высказался об удалении Кобнана в матче за Суперкубок России «Краснодар» — ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал удаление вингера команды Мозеса Кобнана в матче за Суперкубок России — 2024 с московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

«Это отсутствие дисциплины. Поэтому удалился. Будет оштрафован», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

На 89-й минуте форвард «Краснодара» Мозес Кобнан получил прямую красную карточку после просмотра VAR. Нападающий был наказан за пощёчину игроку армейцев Милану Гаичу.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

ЦСКА стал обладателем Суперкубка России — 2025. Данный трофей армейцы завоевали в восьмой раз в своей истории. Чаще обладателем Суперкубка становился только «Зенит» (9). «Краснодар» упустил шанс выиграть второй трофей в истории клуба. В минувшем сезоне «быки» впервые стали чемпионами страны.