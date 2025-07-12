Глава РФС Дюков не стал раскрывать, какой клуб может быть причастен к подкупу судей

Президент РФС Александр Дюков не стал раскрывать, какой второй клуб может быть причастен к подкупу судей. Ранее появилась информация, что что РФС проводит расследование в отношении ещё одного клуба, помимо «Торпедо», исключённого из числа участников РПЛ за воздействие на арбитров.

«Даже если расследование проводится по судьям и второму клубу, то мы комментариев не даём», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Отметим, что вместо «Торпедо» в РПЛ выступит «Оренбург». Новый сезон стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».