Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дюков: несмотря на богатую историю «Торпедо», подобные нарушения наказываются жёстко

Дюков: несмотря на богатую историю «Торпедо», подобные нарушения наказываются жёстко
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об исключении московского «Торпедо» из числа участников РПЛ за попытки организации договорных матчей.

«Надеемся, что «Торпедо» начнёт новый сезон в Первой лиге. Они подали заявку на лицензирование, не думаю, что с этим могут возникнуть проблемы.

Регуляторы действуют достаточно жёстко. Несмотря на богатую историю того или иного клуба, подобные нарушения жёстко наказываются.

Глупость ли это со стороны руководителей «Торпедо»? Это можно понять только в разговоре с ними», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме
«Оренбург» заменил «Торпедо» в РПЛ! А москвичей допустили до участия в Первой лиге. LIVE
Live
«Оренбург» заменил «Торпедо» в РПЛ! А москвичей допустили до участия в Первой лиге. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android