Дюков: несмотря на богатую историю «Торпедо», подобные нарушения наказываются жёстко

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об исключении московского «Торпедо» из числа участников РПЛ за попытки организации договорных матчей.

«Надеемся, что «Торпедо» начнёт новый сезон в Первой лиге. Они подали заявку на лицензирование, не думаю, что с этим могут возникнуть проблемы.

Регуляторы действуют достаточно жёстко. Несмотря на богатую историю того или иного клуба, подобные нарушения жёстко наказываются.

Глупость ли это со стороны руководителей «Торпедо»? Это можно понять только в разговоре с ними», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.