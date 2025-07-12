Дюков — о «Торпедо»: даже попытка влияния на результат — не безобидная шалость

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с московским «Торпедо». Напомним, автозаводцы были исключены из числа участников РПЛ за влияние на судей. Вместо чёрно-белых в новом розыгрыше высшего дивизиона российского первенства сыграет «Оренбург».

«Была попытка влияния на результат. Судья отсудил чётко, но даже попытка — это не безобидная шалость. Давайте называть вещи своими именами. Другие клубы не должны страдать от подобных действий», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Торпедо» по итогам прошлого сезона заняло второе место в Первой лиге, заработав 65 очков. «Оренбург» завершил сезон на 15-м месте в РПЛ с 19 очками.