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Александр Дюков ответил на вопрос, чему научила РФС история с «Торпедо»

Александр Дюков ответил на вопрос, чему научила РФС история с «Торпедо»
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о выводах, которые сделал РФС из ситуации с московским «Торпедо». Ранее столичный клуб был исключён из числа участников Российской Премьер-Лиги за попытки организации договорных матчей.

— Чему РФС научила история с «Торпедо»?
— Подобные методы недопустимы и будут жёстко наказываться и пресекаться, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, бюро исполкома Российского футбольного союза приняло футбольный клуб «Оренбург» в состав участников Российской Премьер-Лиги следующего сезона вместо московского «Торпедо».

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