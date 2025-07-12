Президент РФС Дюков поделился, какие эмоции испытал, когда узнал о скандале с «Торпедо»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации, которая сложилась в московском «Торпедо». Напомним, клуб был исключён из числа участников РПЛ, его место занял «Оренбург».

— Когда вы узнали о том, что случилось в «Торпедо», что происходило у вас в голове?

— Разочарование. КДК обязан был принять решение. Речь идёт о защите соревнований и интересов клубов. Вы понимаете что есть какое-то количество команд: работает штаб, тренируются игроки, дальше оказывается, что можно добиться спортивного результата путём противоправных действий. Это плохо для соревнований, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.