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Президент РФС Дюков поделился, какие эмоции испытал, когда узнал о скандале с «Торпедо»

Президент РФС Дюков поделился, какие эмоции испытал, когда узнал о скандале с «Торпедо»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации, которая сложилась в московском «Торпедо». Напомним, клуб был исключён из числа участников РПЛ, его место занял «Оренбург».

— Когда вы узнали о том, что случилось в «Торпедо», что происходило у вас в голове?
— Разочарование. КДК обязан был принять решение. Речь идёт о защите соревнований и интересов клубов. Вы понимаете что есть какое-то количество команд: работает штаб, тренируются игроки, дальше оказывается, что можно добиться спортивного результата путём противоправных действий. Это плохо для соревнований, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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