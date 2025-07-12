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В РФС не обсуждали ситуацию с «Торпедо» с УЕФА

В РФС не обсуждали ситуацию с «Торпедо» с УЕФА
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что в организации не обсуждали ситуацию с московским «Торпедо» с УЕФА. Напомним, автозаводцы были исключены из числа участников РПЛ за влияние на судей. Вместо чёрно-белых в новом розыгрыше высшего дивизиона российского первенства сыграет «Оренбург».

«С УЕФА это не обсуждали, но они уже много раз выносили решения за подобные истории, тоже пресекали похожие попытки», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Торпедо» по итогам прошлого сезона заняло второе место в Первой лиге, заработав 65 очков. «Оренбург» завершил сезон на 15-м месте в РПЛ с 19 очками.

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