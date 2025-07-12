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Дюков ответил, нет ли у него опасений о судьбе «Крыльев Советов»

Дюков ответил, нет ли у него опасений о судьбе «Крыльев Советов»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что у него нет опасений о судьбе самарских «Крыльев Советов» в контексте скандалов с коррупцией в футболе.

— Нет ли опасений о судьбе «Крыльев» после решения суда?
— Таких опасений нет. РФС была известна эта ситуация. Клуб предоставил гарантии, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в декабре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил в прокуратуру просьбу проверить решения по государственному финансированию футбола при бывшем главе региона Дмитрии Азарове, а также связанные с «Крыльями Советов» сделки агентов Павла Андреева и Марко Трабукки.

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