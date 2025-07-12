Игроки ЦСКА получили трофей за победу в Суперкубке России

Завершился матч за Суперкубок России, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. ЦСКА одержал победу со счётом 1:0. После матча состоялась церемония награждения.

Единственный гол на 48-й минуте забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Ему ассистировал Виллиан Роша.

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. ЦСКА занял третье место. Армейцы выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Ростов» — 0:0 (4:3 пен.).

ЦСКА стал обладателем Суперкубка России в восьмой раз. Больше подобных трофеев только у санкт-петербургского «Зенита» (9).