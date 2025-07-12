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В РФС провели анализ последних матчей «Крыльев Советов» с правоохранительными органами

В РФС провели анализ последних матчей «Крыльев Советов» с правоохранительными органами
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о проверке РФС в отношении самарских «Крыльев Советов».

«У нас было общение с правоохранительными органами. Провели анализ последних матчей «Крыльев Советов» и не увидели системных ошибок в их пользу», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Крылья Советов» завершили минувший сезон на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе самарской команды 31 набранное очко в 30 турах. Ранее по обвинению в попытках организации договорных матчей из числа участников РПЛ исключили московское «Торпедо».

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